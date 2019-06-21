Петрозаводчанин украл из гаража ношеные кроссовки и бутылку коньяка

Мужчина пошел на преступление из-за недостатка денег, сообщили в МВД Карелии.

В четверг, 19 июня, в полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился мужчина. Гараж был закрыт на ключ, но имущество в нем отсутствовало.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – 23-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что иногда подрабатывал разнорабочим. За это время молодой человек заметил, что в помещении хранится имущество, в том числе и дорогостоящее. На преступление пошел из-за нехватки денег.

По версии следствия, мужчина после подработки, имея при себе ключ от чужого гаража, проник внутрь и похитил примеченное. При этом его заинтересовал не только электроинструмент и бутылка коньяка, но и старые вещи, даже ношеные кроссовки. Общий ущерб составил 31 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.