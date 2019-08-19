Петрозаводчанин украл из магазина 5 бутылок дорогого алкоголя

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Мужчина воспользовался тем, что в торговом зале было безлюдно, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратились работники одного из сетевых магазинов. Они обнаружили в результате ревизии кражу 5 бутылок дорогого алкоголя. Общий ущерб составил почти 5,5 тысяч рублей.
Оперативники установили, что к краже причастен 25-летний житель Петрозаводска. Беседуя с полицейскими, он пояснил, что воспользовался тем, что в торговом зале было безлюдно, взял со стеллажа три бутылки коньяка, а после 2 бутылки рома, положил их в пакет и вышел через кассовый узел, не расплатившись.
Алкоголь он продал, незаконно вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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