Петрозаводчанин украл из магазина коньяк за 15 тысяч рублей

В полицию с заявлением о краже обратился представитель одного из гипермаркетов, сообщили в МВД Карелии.

Он заявил о двух хищениях.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 37-летнего судимого за аналогичные деяния подозреваемого.

Мужчина рассказал, что похитил дорогостоящий алкоголь, чтобы выручить денег. В первый раз он похитил бутылку коньяка и бутылку виски, общей стоимостью 9 тысяч рублей, а во второй – коньяк, стоимостью более 15 тысяч рублей. Спиртное продал прохожим в три раза дешевле рыночной стоимости.

Возбуждены уголовные дела.