Петрозаводчанин украл из туалета сушилку для рук

В полицию Петрозаводска обратился представитель магазина на улице Красноармейской с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудник рассказал, что из туалета похищена сушилка для рук.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 20-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Гражданин нигде не работает.

По версии следствия, он зашел в туалет для персонала магазина и вырвал, прикрученную к стене сушилку. В этот же день мужчина сбыл ее на улице за 700 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.