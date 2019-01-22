Петрозаводчанин украл из туалета сушилку для рук

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В полицию Петрозаводска обратился представитель магазина на улице Красноармейской с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудник рассказал, что из туалета похищена сушилка для рук.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 20-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Гражданин нигде не работает.
По версии следствия, он зашел в туалет для персонала магазина и вырвал, прикрученную к стене сушилку. В этот же день мужчина сбыл ее на улице за 700 рублей.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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