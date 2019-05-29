Петрозаводчанин украл перфоратор из чужой машины

Мужчина залез в чужой автомобиль и украл оттуда инструменты, сообщили в МВД Карелии.

Пострадавший пояснил, что из его автомобиля похищены электроинструменты, принадлежащие строительной фирме, в которой он работает. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 24-летнего судимого петрозаводчанина. Он пояснил, что влез в чужой автомобиль, припаркованный недалеко от его дома, и похитил оттуда перфоратор и шуруповерт.

В последующем инструмент сбыл и незаконно вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.