Петрозаводчанин украл перфоратор из чужой машины

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Мужчина залез в чужой автомобиль и украл оттуда инструменты, сообщили в МВД Карелии.
Пострадавший пояснил, что из его автомобиля похищены электроинструменты, принадлежащие строительной фирме, в которой он работает. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 24-летнего судимого петрозаводчанина. Он пояснил, что влез в чужой автомобиль, припаркованный недалеко от его дома, и похитил оттуда перфоратор и шуруповерт.
В последующем инструмент сбыл и незаконно вырученные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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