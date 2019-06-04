Петрозаводчанин украл с заправки более 60 литров бензина

Мужчина взял в аренду синюю иномарку и украл топливо, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску обратилась оператор автозаправочной станции. Молодой человек на синей иномарке похитил более 60 литров топлива.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Установить владельца автомобиля было несложно, однако тот в разговоре пояснил, что свой транспорт передал в аренду молодому человеку. Письменный договор при этом не заключался, об арендаторе владельцу были известны лишь имя и телефон. На звонки мужчина не отвечал, а автомобиль через некоторое время был обнаружен брошенным в одном из дворов.

Участковый уполномоченный установил личность 23-летнего судимого подозреваемого. Молодой петрозаводчанин пояснил, что ехал на АЗС с умыслом похитить топливо. Помимо бака он наполнил топливом и 2 канистры.

Возбуждено уголовное дело.