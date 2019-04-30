Петрозаводчанин украл у продавца финских товаров кошелек

Мужчина совершил кражу, когда продавец отвлеклась, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась продавец магазина финских товаров и сообщила, что один из посетителей похитил кошелёк с выручкой. Ущерб превысил 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее судимого 31-летнего петрозаводчанина. По версии следствия, мужчина пришёл в торговую точку, долго примерял различные куртки и брюки, а когда продавец отвлеклась на разговор с посетителем, похитил из-за прилавка кошелёк с деньгами. Впоследствии он потратил их на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело.