Петрозаводчанин, укравший ящик для пожертвований больному ребенку, отправлен за решетку

Осужден житель Петрозаводска, совершивший из магазина кражу ящика с деньгами, которые собирали на лечение больному ребенку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 30-летний житель Петрозаводска в конце октября 2019 года, воспользовавшись тем, что продавец магазина отвлекся, похитил находившийся возле кассы ящик для пожертвований благотворительного фонда имени Арины Тубис.

Продавец магазина заметил действия злоумышленника и стал его преследовать, однако, после того как нападавший достал и продемонстрировал некий предмет, который продавец принял за нож, вынужден был прекратить преследование.

Добычей злоумышленника стали находившиеся в ящике для пожертвования 700 рублей.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежа, мошенничества и угона (судимости погашены).

Суд с учетом предложения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.