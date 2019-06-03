Петрозаводчанин устроил себе бесплатный шопинг

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Мужчина обокрал магазин фирменной одежды, сообщили в МВД Карелии.
В четверг, 30 мая, в Петрозаводске мужчина зашел в один из фирменных магазинов одежды. Он рассматривал товар. Когда продавец предложил свою помощь, покупатель попросил принести джинсы, кроссовки и футболку.
В примерочной он нашел на джинсах антикражное устройство и вернул их продавцу, а футболку и кроссовки спрятал в сумку и вышел из магазина.
Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили 45-летнего судимого подозреваемого. Мужчина пояснил, что похищенное сбыл за 4 тысячи рублей, а деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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