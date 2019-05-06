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Новости. Общество
16:18, 06 Мая 2019
фото: © Fotolia / Flippo Romeo

Петрозаводчанин в четвертый раз попался на пьяном вождении

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Пенсионер сядет в колонию на один год, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что подсудимый, 64-летний петрозаводчанин,  имея 3 непогашенные судимости по ст.264.1 УК РФ (в 2016, 2017 и 2018 годах), в сентябре года вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.

При этом своими действиями водитель создал аварийную ситуацию на дороге, однако продолжил движение. Остановился он только после того как выехал на газон.

Другой участник дорожного движения обратил внимание, что на машине нарушителя спущено колесо и разбита правая сторона, а за рулем находится гражданин с признаками алкогольного опьянения. Очевидец сообщил о данном факте в полицию.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили пьяного водителя от автомобилем.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

 

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