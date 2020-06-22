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Петрозаводчанин влез в долги из-за теплых отношений с другом

Новости. Криминал
16:13, 22 Июня 2020
фото: © shutterstock.com/igorstevanovic
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В полицию обратился 58-летний гражданин и рассказал, что у него обманным путем похитили деньги, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, еще в ноябре прошлого года мужчина оформил на себя карту с кредитным лимитом в 50 тысяч рублей и передал в пользование 53-летнему знакомому с условием, что тот будет сам отвечать по возникшим перед банком обязательствам.

Приятель потратил деньги, а гасить задолженность не спешил.

Мужчине пришлось самому погасить долг. Он собирался закрыть счет, но не успел – деньги вновь исчезли.

К пропаже денег вновь оказался причастен приятель потерпевшего. Он признался, что когда кредитная карта пополнилась, очень обрадовался и поспешил снять деньги.

Ущерб составил 83 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее петрозаводчанка осталась без денег из-за желания получить кредитную карту.

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Комментарии

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