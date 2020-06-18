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18.06.2020 18:40

Петрозаводчанка осталась без денег из-за желания получить кредитную карту

Новости. Криминал
17:20, 19 Июня 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница города, сообщили в МВД Карелии.

По ее словам, она ответила на звонок с номера, который начинался на +7495...

Звонивший представился сотрудником банка и предложил в ходе беседы оформить кредитную карту на выгодных условиях.

Мужчина убедил горожанку, что можно обойтись без лишних формальностей. И среди прочих данных попросил озвучить номер имеющейся карты, а также коды из смс-сообщений. 

С карты петрозаводчанки исчезло 56 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Полиция Карелии предупреждает, при совершении дистанционных сделок проявляйте бдительность. Оформляя кредитные продукты удаленно, не сообщайте пароли из смс-сообщений. Помните, работники банка никогда не запрашивают такую информацию у клиентов.

Ранее петрозаводчанин остался без барбекю из-за общения с мошенником.

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