Петрозаводчанин остался без барбекю из-за общения с мошенником

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 56-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе на одной из торговых интернет-платформ он увидел выгодное объявление о продаже газового гриля и связался с продавцом.

Прежде чем произвести полную оплату, петрозаводчанин попросил выслать копию паспорта автора объявления. А получив ее, перевел на чужой счет 18 тысяч рублей.

Барбекю-гриль покупатель так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Проводится проверка.

Ранее сюжет по ТВ не спас пожилую жительницу Карелии от "встречи" с мошенниками.