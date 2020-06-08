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Сюжет по ТВ не спас пожилую жительницу Карелии от "встречи" с мошенниками

Новости. Криминал
13:18, 09 Июня 2020
фото: © madagas / pixabay
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В полицию Прионежского района обратилась 71-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Ее обманули по телефону от имени работников банка.

Полицейским пенсионерка пояснила, что буквально накануне смотрела по ТВ сюжет, посвященный данным криминальным происшествиям. Но когда позвонили именно ей, женщина растерялась.

Лжеменеджер заявил, что в связи с распространенными случаями мошенничеств, следует срочно защитить счет. Абонентка поверила, продиктовала данные карты.

Более 45 тысяч рублей лишилась пенсионерка после непродолжительного общения.

Проводится проверка.

Правоохранители призывают жителей республики напомнить всем пожилым знакомым, какие сведения нельзя разглашать никому, даже работникам банка.

Ранее петрозаводчанка, имевшая на счету менее 10 рублей, пополнила счета мошенников на 400 тысяч.

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Комментарии

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Гостья
2020-06-09 15:10:35
Вчера позвонили якобы со службы мониторинга банка и сообщили, что 7 минут назад была попытка несанкционированного списания с моего счета, после фразы "такого быть не может" бросили трубку. Номер телефона 7495... Это уже третья попытка
мошенников. Граждане, будьте бдительны!
кир
2020-06-09 13:58:26
У наших людей нет ничего святого, а подлость не знает границ.(я) :)
Гость
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