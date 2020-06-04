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Петрозаводчанка, имевшая на счету менее 10 рублей, пополнила счета мошенников на 400 тысяч

Новости. Криминал
13:22, 05 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии

Девушке позвонили с незнакомого номера, начинающегося с цифр +7-495... "Сотрудник банка" сообщил, что с карты петрозаводчанки происходят подозрительные списания. Девушка пояснила, что на счету у нее менее 10 рублей.

Собеседник поинтересовался, имеются ли у нее карты других банков. Получив утвердительный ответ, мошенники вынудили горожанку перевести все деньги, свыше 409 тысяч рублей, на сторонние счета.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мошенники в Карелии пять часов проговорили с жертвой по телефону, чтобы выманить деньги.

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