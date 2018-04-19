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Новости. Происшествия
14:01, 19 Апреля 2018

Петрозаводчанин во время драки лишился телефона

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На Голиковке двое незнакомцев подрались на улице, с последствиями потасовки разбиралась полиция, сообщили в МВД Карелии.

В микрорайоне Голиковка в ночь на 12 апреля у 27-летнего жителя столицы республики был похищен мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что у одного из домов на проспекте Невского у него с незнакомым человеком произошла драка. После того, как выяснение отношений закончилось, мужчина обнаружил пропажу телефона.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по Петрозаводску установили подозреваемого. Им оказался 29-летний петрозаводчанин – второй участник драки. Он сознался в краже и сообщил, что заметил, как у потерпевшего из кармана выпал смартфон, который он решил забрать себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полицейские изъяли похищенный телефон и вернули законному владельцу.

 

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