Подростки помогли петрозаводчанину совершить преступление

В краже подозреваются два подростка и 32-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

По версии полиции, старший товарищ предложил юношам заработать денег незаконным способом. А именно он предложил похитить аккумуляторные батареи.



Мужчина указал подросткам на отечественный автомобиль. При этом выбрал транспортное средство, не оборудованное сигнализацией, и припаркованное в месте, где нет камер видеонаблюдения. Младший следил за обстановкой вокруг, а двое других – вскрыли капот и похитили АКБ.



Аккумулятор спрятали в близлежащих кустах. Потом жители карельской столицы присмотрели еще одну отечественную машину. Она также не была оборудована сигнализацией, однако попадала в угол обзора видеокамер. Тогда старший товарищ сказал, что постоит в стороне и юноши похитили АКБ.



Украденое трое сообщников принесли в пункт приема металла. Однако сдать их не смогл. Похищенное они спрятали поблизости, желая сбыть его позже. А когда вернулись, их тайник оказался пустым.



Возбуждены уголовные дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.