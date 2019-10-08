Петрозаводчанин, задолжавший детям более 2 млн рублей, отправится на работу

Отец троих детей на протяжении нескольких лет уклонялся от алиментов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Лоухского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя петрозаводчанина, признанного виновным в неуплате алиментов.

40-летний мужчина, являясь отцом троих несовершеннолетних детей, после развода с бывшей супругой уклонился от их материального содержания. В этой связи по заявлению женщины решением суда с 2011 года обвиняемый был обязан выплачивать ей ежемесячно ½ от своих доходов.

С указанного времени мужчина неоднократно менял место работы и жилья, чтобы избежать выплат по алиментам.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину. Согласно материалам уголовного дела общий долг по уплате алиментов составил более 2,25 млн рублей.

Суд приговорил алиментщика к обязательным работам полгода с удержанием 5 % заработка в доход государства.