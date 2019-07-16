Петрозаводчанин залез в квартиру и украл самогон на глазах у хозяина

Мужчина проник в квартиру через окно, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска в минувшую субботу обратился житель микрорайона Октябрьский. Он рассказал, что неизвестный похитил алкоголь и ноутбук. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 32-летнего петрозаводчанина, который недавно освободился из мест лишения свободы.



По версии полицейских, он знал, что в соседнем доме житель карельской столицы производит самогон, и решил похитить спиртное. Подозреваемый разбил окно и проник в квартиру, расположенную на первом этаже. Там он на глазах у хозяина похитил 3 бутылки самогона, ноутбук. Владелец жилья был напуган и растерян, поэтому попыток остановить незваного гостя не предпринимал.

Возбуждено уголовное дело.