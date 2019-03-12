Петрозаводчанина будут судить за попытку сжечь кафе

В октябре мужчина поджег кафе, ущерб превысил 3 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ночью в октябре молодой человек после отказа охранника пропустить его в кафе решил отомстить заведению. Он съездил на автозаправочную станцию, где приобрел 5 литров бензина.

Вернувшись к кафе, петрозаводчанин поджег стены у служебного выхода и припаркованный возле здания автомобиль, а затем скрылся.

Возгорание было своевременно выявлено работниками заведения. Они смогли быстро потушить пожар, в результате чего предотвращен ущерб собственникам здания и арендатору на сумму более 3 миллионов рублей.

После того как сотрудники полиции установили личность злоумышленника, выяснилось, что через 2 недели после поджога он совершил еще одно преступление – открыто похитил из магазина банку пива.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.