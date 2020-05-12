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Петрозаводчанина оштрафовали за оскорбление знакомой в соцсетях

Новости. Общество
13:02, 13 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Житель столицы Карелии оскорбил девушку, направив ей голосовое сообщение.

По сообщению прокуратуры республики, установлено, что в ходе общения в социальной сети "ВКонтакте" между знакомыми возник конфликт. В результате молодой человек направил девушке голосовое сообщение, в котором оскорбил ее.

По данному факту прокуратура города возбудила производство по делу об административном правонарушении.

Оскорбление выражается в унижении чести и достоинства лица в неприличной форме (циничной, противоречащей установленным правилам поведения, требованиям общечеловеческой морали), уточнили в ведомстве.

Мировой судья судебного участка № 1 Петрозаводска посчитал вину молодого человека доказанной и оштрафовал его на одну тысячу рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее жительницу Петрозаводска оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Andrey+
2020-05-13 13:53:25
Как эти прокуроры вообще эти юридически ничтожные формулировки выдумывают?! "противоречащей установленным правилам поведения, требованиям общечеловеческой морали" (с). Кем установлены правила поведения?! Где перечень требований "общечеловеческой морали"?! Написать "выразился в унижающей и оскорбляющей человеческое достоинство манере" никак нельзя было?!

А вообще интересны юридически нейтральные формулировки:
- Труженница ты, Света, сексуальной сферы услуг!
- Да нет, Паша, это у тебя животная страсть на всех женщин!
кир
2020-05-13 13:16:29
Не смешите таким малым штрафом моего кота. Где принудительные работы по уборке города? Туда же должны автоматом направляться блогеры, оскорбляющие власть в соцсетях и "Столице", и стоятели на мосту.
Саныч
2020-05-13 14:47:43
кир, где твоя твоя любовь новый? На кого променял? Вы с тамарой срете парой.
Гость
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