Петрозаводчанина оштрафовали за оскорбление знакомой в соцсетях

Житель столицы Карелии оскорбил девушку, направив ей голосовое сообщение.

По сообщению прокуратуры республики, установлено, что в ходе общения в социальной сети "ВКонтакте" между знакомыми возник конфликт. В результате молодой человек направил девушке голосовое сообщение, в котором оскорбил ее.

По данному факту прокуратура города возбудила производство по делу об административном правонарушении.

Оскорбление выражается в унижении чести и достоинства лица в неприличной форме (циничной, противоречащей установленным правилам поведения, требованиям общечеловеческой морали), уточнили в ведомстве.

Мировой судья судебного участка № 1 Петрозаводска посчитал вину молодого человека доказанной и оштрафовал его на одну тысячу рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее жительницу Петрозаводска оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы.