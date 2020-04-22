Петрозаводчанку оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы

Женщину оштрафована за оскорбление родственницы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению горожанки, которая пожаловалась на то, что ее родственница, тоже жительница Петрозаводска, отправляла ей смс оскорбительного содержания.

В ходе проверки были собраны доказательства, необходимые для возбуждения дела об административном правонарушении.

Нарушительницу оштрафовали на тысячу рублей.

Ранее петрозаводчанина оштрафовали за оскорбление медработников.