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Петрозаводчанку оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы

Новости. Общество
10:19, 23 Апреля 2020
фото: © EPA/LARRY W. SMITH
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Женщину оштрафована за оскорбление родственницы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению горожанки, которая пожаловалась на то, что ее родственница, тоже жительница Петрозаводска, отправляла ей смс оскорбительного содержания.

В ходе проверки были собраны доказательства, необходимые для возбуждения дела об административном правонарушении.

Нарушительницу оштрафовали на тысячу рублей.

Ранее петрозаводчанина оштрафовали за оскорбление медработников.

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