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Новости. Криминал
14:16, 22 Апреля 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

Петрозаводчанина оштрафовали за отмывание денег и незаконную игорную деятельность

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Мужчина организовал и в течение нескольких лет руководил проведением азартных игр в Костомукше, сообщили в прокуратуре Карелии.

В рамках рассмотрения уголовного дела установлено, что подсудимый в период с 2015 по 2018 год организовал на территории Костомукши проведение азартных игр с использованием сети "Интернет", а впоследствии легализовал свой преступный доход. С этой целью он арендовал помещение, обеспечил его необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи, а также привлек к проведению азартных игр администраторов, которые обслуживали посетителей и получали от них денежные средства.

Вырученные от преступной деятельности деньги подсудимый потратил на строительство дома, приобретение автомобиля и туристические цели.

По результатам судебного разбирательства виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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