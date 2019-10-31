Петрозаводчанина осудили за кражу иномарки

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Завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении петрозаводчанина, незаконно завладевшего автомобилем, сообщили на сайте Прионежского районного суда.
Ранее неоднократно судимый мужчина в августе 2019 года, договорившись с потерпевшим о купле-продаже автомобиля Volkswagen, а также о предоставлении рассрочки платежа.
Петрозаводчанин уговорил мужчину передать автомобиль без предоплаты, завладел им и скрылся с места преступления.
Ущерб составил 55 тысяч рублей.
Похищенный автомобиль злоумышленник сдал в пункт приема металлолома, выручив за него 10 тысяч рублей.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
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