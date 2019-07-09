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Новости. Криминал
13:45, 09 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Петрозаводчанина поймали на махинациях с чужой квартирой

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Мужчина сдал арендованную квартиру и скрылся с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Карелии подыскивала в Интернете удобный вариант аренды квартиры в Петрозаводске. Одно из объявлений ее заинтересовало.

С тем, кто предлагал съемное жилье, она договорилась следующим образом: внесла аванс в 5 тысяч рублей и предоплату на месяц вперед в сумме 10 тысяч рублей. Переезд состоялся, но пожить ей удалось лишь несколько дней.

Однажды пришла некая женщина, которая очень удивилась, застав жилицу. Как выяснилось, именно гостья является настоящей хозяйкой жилья. Причем официально, с оформлением договора, она сдавала квадратные метры совершенно другому человеку – молодому мужчине.

В ситуации разобрались сотрудники полиции.  Они выяснили, что 23-летний петрозаводчанин сначала арендовал жилье, а затем, выдав его за свое, предложил за деньги молодой жительнице республики, после чего скрылся.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Комментарии

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кир
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