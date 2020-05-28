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Петрозаводчанина, попросившего разменять купюру, ограбили на автозаправке

Новости. Криминал
12:24, 29 Мая 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В полицию обратился 41-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел на автозаправочной станции. Горожанин обратился к одному из водителей с просьбой разменять крупную купюру. Тот, не выходя из машины, забрал деньги, заблокировал двери и уехал.

Полицейские установили подозреваемого – 34-летнего петрозаводчанина, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Он сознался в содеянном и рассказал, что деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юный торговец ограбил беспомощного старика в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-29 13:05:12
Когда вторая ходка последней будет? Пусть строят город солнца и в нем живут без права переписки.
Гость
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