Петрозаводчанина, попросившего разменять купюру, ограбили на автозаправке

В полицию обратился 41-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел на автозаправочной станции. Горожанин обратился к одному из водителей с просьбой разменять крупную купюру. Тот, не выходя из машины, забрал деньги, заблокировал двери и уехал.

Полицейские установили подозреваемого – 34-летнего петрозаводчанина, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Он сознался в содеянном и рассказал, что деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело.

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