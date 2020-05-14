Юный торговец ограбил беспомощного старика в Карелии

Жителя Псковской области осудили за грабеж, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле 20-летний мужчина приехал со своими знакомыми в п. Калевала, чтобы продать наборы ножей, машинок для стрижки волос и парфюмерии.

Мужчина пытался продать товар 80-летнему местному жителю, но тот отказался от покупки. В результате молодой человек выхватил из рук пенсионера 500 рублей и скрылся.

Cуд назначил злоумышленнику наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее пристрастная к алкоголю жительница Карелии ограбила пенсионера на глазах у сожителя.