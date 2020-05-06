Пристрастная к алкоголю жительница Карелии ограбила пенсионера на глазах у сожителя

В полицию Суоярвского района 6 мая поступило сообщение о грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин пенсионного возраста отправился в магазин, но в торговой точке объявили перерыв на санобработку. Мужчина познакомился с молодой парой, пока ждал открытия магазина, и пригласил их домой. Общение сопровождалось употреблением спиртного – оно быстро закончилось.



Женщина заявила, что сходит за добавкой, если хозяин даст денег. Пенсионер достал сберкнижку, внутри которой мелькнули две пятитысячные купюры. Гостья выхватила деньги и выбежала из дома. Ее спутник, не знавший о действиях сожительницы, вскоре убежал.

Полицейским заявитель не смог дать точные сведения об обидчице. Ее фамилию или адрес проживания, а также возраст он не знал. Тем не менее вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками установили личность подозреваемой – 33-летней горожанки, не имеющей работы и пристрастной к алкоголю.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее безработный житель Карелии в дырявой шапке ограбил магазин.