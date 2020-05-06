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Пристрастная к алкоголю жительница Карелии ограбила пенсионера на глазах у сожителя

Новости. Криминал
10:37, 07 Мая 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В полицию Суоярвского района 6 мая поступило сообщение о грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин пенсионного возраста отправился в магазин, но в торговой точке объявили перерыв на санобработку. Мужчина познакомился с молодой парой, пока ждал открытия магазина, и  пригласил их домой. Общение сопровождалось употреблением спиртного – оно быстро закончилось.

Женщина заявила, что сходит за добавкой, если хозяин даст денег. Пенсионер достал сберкнижку, внутри которой мелькнули две пятитысячные купюры. Гостья выхватила деньги и выбежала из дома. Ее спутник, не знавший о действиях сожительницы, вскоре убежал.

Полицейским заявитель не смог дать точные сведения об обидчице. Ее фамилию или адрес проживания, а также возраст он не знал. Тем не менее вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками установили личность подозреваемой – 33-летней горожанки, не имеющей работы и пристрастной к алкоголю.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее безработный житель Карелии в дырявой шапке ограбил магазин.

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Комментарии

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новый
2020-05-07 10:50:42
Сам за водкой отправил, а потом забыл. У старых алкашей заявления не принимать.
Гость
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