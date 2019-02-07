Петрозаводчанину дали 5 лет колонии за торговлю наркотиками

Летом мужчина продал более 300 грамм наркотиков, за что получил срок, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Летом мужчина незаконно сбыл другому гражданину вещество, которое является производным наркотического средства, массой 0,366 грамма.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.