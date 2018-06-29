Петрозаводчанину грозит 4 года тюрьмы за размещение экстремистских картинок в Интернете

В Петрозаводске мужчина подозревается в распространении в Интернете изображений экстремистского характера, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 27-летний петрозаводчанин разместил изображения с текстами экстремистского характера на одном из сайтов в Интернете. Изображения содержали информацию, возбуждающую ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями Интернета.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.