13:05, 29 Июня 2018
Петрозаводчанину грозит 4 года тюрьмы за размещение экстремистских картинок в Интернете
По теме
Загрузка...
В Петрозаводске мужчина подозревается в распространении в Интернете изображений экстремистского характера, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 27-летний петрозаводчанин разместил изображения с текстами экстремистского характера на одном из сайтов в Интернете. Изображения содержали информацию, возбуждающую ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями Интернета.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
По теме
Выбор читателей
23.06.2018, 14:50
27.06.2018, 19:40
25.06.2018, 09:45
28.06.2018, 15:57
Аналитика
28.06.2018 12:43
Капитал
За разработку Концепции создания промышленных парков в Карелии заплатили из бюджета больше 100 тысяч рублей, а потом не стали ни обсуждать, не утверждать.
27.06.2018 17:17
27.06.2018 15:25
27.06.2018 14:40
Чтиво
27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни.
26.06.2018 10:23
21.06.2018 12:13
19.06.2018 09:58
Медиа
22.06.2018 14:46
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Комментарии