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Новости. Криминал
09:53, 12 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Петрозаводчанину, избившему шумного соседа, грозит 8 лет колонии

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Житель Петрозаводска жестоко избил соседа за шум в квартире, сообщили в МВД Карелии.

Работники скорой помощи сообщили в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску о том, что к ним поступил мужчина с телесными повреждениями. Врачи пояснили, что травмы 40-летний горожанин получил по месту жительства.

Сотрудники полиции восстановили цепь событий.

Петрозаводчанин является жителем многокомнатной квартиры коммунального типа, в которой проживает несколько жильцов. С одним из соседей у него отношения не заладились: постоянно происходили конфликты. Так и в тот день 34-летний сосед не раз заходил к мужчине с жалобами на шум. Но петрозаводчанин на претензии не реагировал.

Когда в очередной раз молодой сосед стал ругаться, в ход пошли не только слова, но и грубая сила. Он нанес жильцу несколько ударов в область груди. У потерпевшего образовались травмы, которые в дальнейшем судебным медицинским экспертом квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.

В настоящий момент подозреваемый сменил место пребывания – он задержан. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за совершение подобного деяния – 8 лет лишения свободы. Преступление относится к категории тяжких.

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