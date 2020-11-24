Петрозаводчанка хотела быть брокером, а стала пострадавшей

Интернет-мошенники обманули петрозаводчанку, которая решила заработать на бирже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 44-летняя жительница микрорайона Древлянка. Она решила заработать в интернете, а в итоге – потеряла средства. Под руководством консультанта по трейдингу женщина скачала приложение, открыла брокерский счет и перевела 19,5 тыс рублей.

Петрозаводчанка, общаясь с "экспертом", совершала сделки. Баланс ее счета в приложении увеличился на 5 тыс. рублей. Тогда консультант помог ей вывести 66 долларов. Однако, когда жительница карельской столицы попыталась вывести средства самостоятельно, у нее ничего не вышло. Осознав, что ее обманули, обратилась в полицию.

При проверке выписки с ее банковского счета, выяснилось, что средства якобы переведенные ей на брокерский счет, пошли на оплату товаров и услуг.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску по данному факту проводится проверка.