Петрозаводчанка лишилась сбережений, желая купить дешевую квартиру

В Петрозаводске зарегистрирован факт дистанционного мошенничества, сообщает МВД Карелии.

В отделе полиции Петрозаводска зарегистрировано заявление местной жительницы, у которой были похищены деньги под предлогом предоплаты за покупку квартиры.

Женщина в интернете увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры на Перевалке за 750 тысяч рублей. По словам продавца, он срочно продавал жилье из-за переезда в Санкт-Петербург. Осмотреть квартиру было нельзя, так как владельца не было в городе. Он предложил вариант - если покупательница переведет 10 тысяч рублей, то он готов именно с ней заключить сделку. Женщина согласилась. После перевода она созвонилась с хозяином. Тот стал уверять, что говорил не о 10, а 110 тысячах.

Женщина пыталась спорить с контрагентом, но он был убедительнее, потому она согласилась перевести ему еще 100 тысяч рублей, затем еще некоторые суммы. В итоге петрозаводчанка в общей сумме перевела ему 380 тысяч рублей.

При совершении транзакций в банке ее предупреждали, что она, возможно, попала в мошенническую схему. Но желавшая купить жилье гражданка, сомневаясь, все же выполняла все требования абонента. К слову, он уверял ее, что является отцом пятерых детей, и ни за что не станет обманывать землячку. Более на связь никто не выходил.

По данному факту полицией Петрозаводска проводится проверка; устанавливаются и конкретизируются обстоятельства происшествия, в том числе данные о злоумышленнике.