Петрозаводчанка наполовину опустошила кошелек пенсионерки

В полицию обратилась 70-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

По словам пенсионерки, из квартиры украли пять тысяч рублей. При этом злоумышленник забрал из кошелька не все купюры – две тысячи оставил хозяйке.



Полицейские установили, что накануне у хозяйки квартиры собралась небольшая компания, ее родственник передал ей деньги и она убрала их в кошелек на глазах у гостей. Одна из присутствующих женщин – 30-летняя петрозаводчанка позже воспользовалась моментом, вышла в коридор, забрала из кошелька пять купюр и покинула квартиру.



Деньги злоумышленница потратила на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело.

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