Петрозаводчанка оказалась в больнице после жесткого столкновения двух легковушек

Вечером 10 числа на улице Муезерской произошла дорожная авария.

В воскресенье, 10 декабря, в 18.27, в районе дома № 62 по улице Муезерская столкнулись попутные Opel и Hyundai Solaris.



В результате дорожной аварии телесные повреждения получила 35- летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris.



Женщину госпитализировали в БСМП Петрозаводска. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в городской ГИБДД.



