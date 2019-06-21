Петрозаводчанка осталась без ключей и документов после похода в магазин

Мужчина украл из камеры хранения вещи петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница карельской столицы.

Женщина, зайдя в магазин, оставила свои вещи в камере хранения. После завершения покупок она вернулась за оставленными вещами и обнаружила, что замок в ячейке камеры хранения сломан, а сама камера пуста.



Петрозаводчанка лишилась дорогого мобильного телефон, документов, ключей от квартиры, продуктов питания, купленных ранее. Общий ущерб составил 17,9 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен 39-летний житель Петрозаводска. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело.