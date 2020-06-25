Петрозаводчанка оставила пожилого друга без денег

Жительница Петрозаводска подозревается в присвоении и растрате денег, сообщили в МВД Карелии.
В середине июня в полицию обратился 62-летний мужчина. Он попросил разобраться, куда делись деньги с его банковской карты – пропало более 12 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к хищению причастна 42-летняя приятельница потерпевшего.
Как выяснилось, подозреваемую и заявителя связывают хорошие доверительные отношения.
Женщина часто приходит в гости и иногда по просьбе хозяина делает покупки. В один из дней она без спроса взяла его карту, сняла деньги на личные нужды, затем вернула ее на место.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Карелии попал в колонию за кражу денег с карты знакомой.
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