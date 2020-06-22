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Житель Карелии попал в колонию за кражу денег с карты знакомой

Новости. Криминал
08:15, 23 Июня 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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В Сортавале ранее судимый местный житель украл с чужой карты 25 тысяч рублей и снова оказался за решеткой, сообщили в Сортавальском городском суде.

Житель Сортавалы завладел банковской картой своей знакомой, после чего похитил с карты 25 тысяч рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении похитителя было рассмотрено в суде. В судебном заседании подсудимый признал свою вину и был осужден за кражу с причинением значительного ущерба. Данное преступление отнесено к категории тяжких.

Учитывая, что злоумышленник ранее был судим за совершение тяжкого преступления, суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.

Приговором суда был удовлетворен гражданский иск потерпевшей.

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