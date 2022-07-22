Петрозаводчанка открыла клининговую компанию с помощью соцконтракта

Чтобы в Карелии начать свое дело, можно использовать несколько видов социальной поддержки

В Карелии безработные граждане могут получить средства по социальному контракту на открытие своего дела. Ирина Автономова из Петрозаводска воспользовалась государственной поддержкой и открыла клининговую компанию «Клининг Комфорт».

Воплотить в жизнь свою давнюю мечту Ирина решилась после сокращения на основном месте работы. Сначала она обратилась в Центр занятости населения, чтобы встать на учет по безработице. Там она смогла получить первые средства на реализацию своей мечты. Кроме этого, она узнала, что можно воспользоваться программой социального контракта.

Начинающий предприниматель обратилась в Центр социальной работы Республики Карелия. После предоставления бизнес-плана Ирина заключила социальный контракт и получила 250 тысяч рублей, на которые смогла купить часть оборудования и материалов для работы.

После того, как Ирина Автономова получила господдержку, она узнала, что Администрация Петрозаводска предоставляет гранты на развитие бизнеса. Она также предоставила бизнес-план и смогла получить порядка 400 тысяч рублей. Объединив все выплаты, Ирине удалось положить хорошее начало большому делу.

— Все, что я задумала для начала, все купила и работаю. Средств по соцконтракту у меня хватило на дополнительное направление в клининге — это химчистка. Я купила все необходимое оборудование. Благодаря тому, что получила деньги, смогла разработать сайт. Клиенты звонят, и мы уже в городе на хорошем счету, — рассказала руководитель компании «Клининг Комфорт» Ирина Автономова.

Ирина считает, что выбрала верное направление. Сейчас профессиональная уборка очень востребована — заказов поступает все больше и нужно расширять спектр услуг. Для этого Ирина проходит обучение, постоянно повышает свою квалификацию и квалификацию своих сотрудников.

Для граждан, заключивших социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, предусмотрена возможность прохождения обучения за счет средств бюджета Республики Карелия в размере до 30 тыс. руб. По словам Ирины, это важно для ее бизнеса, чтобы развиваться, выходить на государственные заказы и предоставлять качественные услуги не только в Петрозаводске, но и в других городах.

«Хорошо, что существует такая государственная поддержка. С ее помощью я смогла осуществить свою давнюю идею», — сказала Ирина Автономова.

В этом году сумма, которую можно получить по соцконтракту была увеличена до 350 тысяч рублей. Напомним, что по соцконтракту можно получить средства не только на открытие своего дела, но и на мероприятия по поиску работы и ведение личного подсобного хозяйства.