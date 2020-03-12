Петрозаводчанка перевела деньги лжеприятельнице

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 45-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.
Жительнице Петрозаводска поступило сообщение от знакомой. Та просила деньги в долг. Не заподозрив неладное, петрозаводчанка перечислила 15 тысяч рублей приятельнице.
Ее не смутил тот факт, что перевод просили произвести на электронный кошелек.
Лишь время спустя горожанка выяснила, что аккаунт знакомой был взломан и деньги взаймы пользовательница соцсети не просила.
Подобный вид обмана распространен в настоящее время и выстроен на одной и той же схеме – неожиданно приятель или родственник ссылается на срочные или даже трагические обстоятельства и просит одолжить средства.На самом деле под учетной записью знакомого вам человека действует злоумышленник.
Не следует поддаваться первому же порыву и переводить средства: свяжитесь с просителем по иным каналам, уточните, что именно происходит.
Ранее мечтающая о мопсе петрозаводчанка связалась с мошенником.
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