Мечтающая о мопсе петрозаводчанка связалась с мошенником

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

На одном из сайтов петрозаводчанка нашла объявление о продаже собаки и связалась с продавцом, чтобы узнать детали.



За мопса продавец попросил 15 тысяч рублей, кроме того требовалось оплатить транспортировку из другого региона.



Как только женщина перевела собеседнику в качестве предоплаты 9 тысяч рублей, связь с ним прервалась.

Ранее мошенник обманул жительницу Карелии, желавшую угодить сыну.