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Мечтающая о мопсе петрозаводчанка связалась с мошенником

Новости. Криминал
11:41, 05 Марта 2020
фото: © Flickr / merseburger
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

На одном из сайтов петрозаводчанка нашла объявление о продаже собаки и связалась с продавцом, чтобы узнать детали.

За мопса продавец попросил 15 тысяч рублей, кроме того требовалось оплатить транспортировку из другого региона.

Как только женщина перевела собеседнику в качестве предоплаты 9 тысяч рублей, связь с ним прервалась.

Ранее мошенник обманул жительницу Карелии, желавшую угодить сыну.

 

 

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