Петрозаводчанка перевела мошенникам более 200 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 49-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

История ее обмана началась со звонков, начинавшихся с кодов 499, 950 и других номеров. Абонент представился работником банка. В процессе общения он встревожил женщину сообщением о том, что деньги ранее оформленного кредита можно потерять. Потому ей рекомендовали срочно отправиться к терминалу и снять наличность.

Петрозаводчанка сняла 215 тысяч рублей и зачислила эту сумму на постороннюю сим-карту. Опомнившись, она поняла, что ее обманули.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница Петрозаводска сделала 16 переводов на 250 тысяч рублей на счета мошенников.