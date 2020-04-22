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Жительница Петрозаводска сделала 16 переводов на 250 тысяч рублей на счета мошенников

Новости. Криминал
15:42, 22 Апреля 2020
фото: © EPA/JUSTIN LANE
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53-летняя женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников.

По сообщению МВД Карелии, накануне в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску обратилась 53-летняя жительница Голиковки. По словам женщины, несколько дней назад на ее мобильный телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированных действиях со счетами петрозаводчанки. Затем женщине звонили в течение дня разные "специалисты", которые просили сообщить реквизиты карты, личные данные и другую информацию. Так в результате плотного общения петрозаводчанка стала обладателем кредита в размере 300 000 рублей.

После того как деньги поступили на ее банковскую карту вновь последовал звонок и уже знакомого лжесотрудника банка, который убедил пенсионерку покинуть квартиру и направиться к банковскому терминалу. Якобы сняв наличные и переведя их на безопасные счета, можно сохранить деньги и исключить возможность несанкционированного доступа к ним. Женщина сняла с карты больше 250 000 рублей и перевела эту сумму на номера счетов, которые ей продиктовал мошенник.

Звонки прекратились после того, как пенсионерка более 16 раз пополнила чужие счета. Только через несколько дней, так и не получив номер нового "резервного счета" от лжесотрудника, женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества проводится проверка, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Ранее лжесотрудник банка украл у петрозаводчанки более 170 тысяч рублей.

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