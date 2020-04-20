Лжесотрудник банка украл у петрозаводчанки более 170 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

В пятницу, 17 апреля, горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.



Сообщение о несанкционированном доступе к карте и возможных потерях встревожили горожанку настолько, что она сообщила коды из смс-сообщений с паролем к банковским картам.



После с ее счетов было списано 175 тысяч рублей.



Вспомнив, что настоящие сотрудники банковских учреждений никогда не запрашивают парольную информацию, женщина обратилась в полицию.

Ранее житель Петрозаводска остерегался мошенников, но все равно отдал им деньги.