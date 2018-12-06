Петрозаводчанка перевела мошенникам деньги за несуществующие коньки

В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя женщина с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В конце ноября петрозаводчанка разметила в одной из тематических групп в соцсети сообщение о том, что хочет приобрести фигурные коньки для дочери. На её сообщение откликнулась некая девушка, проживающая, судя по её странице, в Челябинской области.

В ходе переписки незнакомка выслала заявительнице фотографии коньков, а также назвала цену в 3,9 тысячи рублей. Продавец пообещала отправить экипировку транспортной компанией сразу после оплаты.

Жительница Карелии согласилась на эти условия сделки и перевела по указанным незнакомкой реквизитам всю требуемую сумму.

Спустя неделю посылка так и не пришла, тогда женщина попробовала связаться с продавцом в переписке, но никто не ответил. Гражданка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.