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Новости. Общество
11:16, 06 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Петрозаводчанка поблагодарила неравнодушных горожан за спасение своей бабушки

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Жительница Петрозаводска написала в соцсети благодарность кондуктору троллейбуса и прохожей за оказанную помощь бабушке, которая упала на скользкой остановке.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" девушка оставила комментарий-благодарность за помощь бабушке.

"Хотелось бы выразить огромную благодарность девушке, к сожалению, не знаем ее имя, а также кондуктору троллейбуса №3, имя тоже неизвестно, за то, что не остались равнодушными в сложившейся ситуации, - написала петрозаводчанка. - Бабушка сегодня, заходя в троллейбус у "Кея" поскользнулась и упала на лёд головой, получив огромную гематому с кулак, мгновенно! Девушка сразу же среагировала, подошла, предложила помощь. В состоянии шока бабушка сказала: "да все в порядке, не нужна скорая", сидев с шишкой размером с лимон, но девушка, дай бог вам здоровья, не послушала ее и вызвала скорую помощь! По приезде на остановку у дома, троллейбус встал на 40 минут и дожидался "скорой" вместе с бабушкой. Не оставив ее на морозе! Пока ехала "скорая", кондуктор сидел и ждал машину БСМП, спрашивая, как она себя чувствует . Тронулся только тогда, когда убедились, что она передана в руки профессионалов. Хочется плакать от осознания того, что люди у нас "человеки", с большой буквы. Кто знает, как бы обернулась ситуация, если бы каждый был сосредоточен только на себе. Девушки, мы не знаем вас лично, но повторим ещё много раз спасибо! Быть может, кто-то узнает вашу маму, сестру, подругу или знакомую и передадут им наши слова благодарности".

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Комментарии

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кир
2019-03-06 11:51:54
Публикация в газете была основанием для проведения расследования официальными органами. Это раньше, а теперь - нет. Дожили. :)
Juniper59
2019-03-06 11:36:08
Всё прекрасно. Только такие благодарности надо в мэрию и ещё в пару структур отправлять. Заказным. С уведомлением.
Гость
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