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Петрозаводчанка поблагодарила участкового, который помог ей отобрать у ее бывшего мужа машину

Новости. Общество
13:41, 21 Июля 2020
фото: МВД Карелии
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Жительница Соломенного поблагодарила участкового уполномоченного полиции из Петрозаводска, который помог вернуть ей автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В адрес МВД Карелии поступила благодарность от жительницы микрорайона Соломенное. Она благодарит участкового уполномоченного полиции Василия Дьякова.

Выяснилось, что у женщины есть автомобиль, но длительное время им пользовался ее бывший муж и не хотел возвращать транспорт законной владелице. Петрозаводчанка не знала, что делать в такой ситуации, и обратилась за помощью к участковому уполномоченному полиции.

После разговора со старшим лейтенантом полиции Василием Дьяковым мужчина уже на следующий день вернул бывшей жене ее имущество. "Спасибо огромное! Помог профессионально и быстро решить проблему", - написала в своем обращении петрозаводчанка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-07-21 13:59:38
Что значит " отобрать" ?
так их судить надо , в группе и по сговору двух и более лиц .
Гость
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