Петрозаводчанка поблагодарила участкового, который помог ей отобрать у ее бывшего мужа машину

Жительница Соломенного поблагодарила участкового уполномоченного полиции из Петрозаводска, который помог вернуть ей автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В адрес МВД Карелии поступила благодарность от жительницы микрорайона Соломенное. Она благодарит участкового уполномоченного полиции Василия Дьякова.

Выяснилось, что у женщины есть автомобиль, но длительное время им пользовался ее бывший муж и не хотел возвращать транспорт законной владелице. Петрозаводчанка не знала, что делать в такой ситуации, и обратилась за помощью к участковому уполномоченному полиции.

После разговора со старшим лейтенантом полиции Василием Дьяковым мужчина уже на следующий день вернул бывшей жене ее имущество. "Спасибо огромное! Помог профессионально и быстро решить проблему", - написала в своем обращении петрозаводчанка.