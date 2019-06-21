Петрозаводчанка пошла на преступление ради пачки сигарет

Женщина украла пачку сигарет после неудачной попытки расплатиться билетом банка приколов, сообщили в МВД.

В дежурную часть полиции обратилась продавец магазина. Она рассказала, что женщина похитила пачку сигарет.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена подозреваемая: 32-летняя петрозаводчанка.



По версии полицейских, женщина попыталась расплатиться за сигареты билетом банка приколов. Работник магазина указала на это покупательнице. Тогда последняя выглянула на улицу и притворилась, что спорит с кем-то по поводу ненастоящей купюры, после чего скрылась с похищенным.

Возбуждено уголовное дело.