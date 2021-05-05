Петрозаводчанка поверила, что щенка можно доставить транспортной компанией, и поплатилась

Жительница Петрозаводска, решившая купить щенка в онлайн-режиме, стала жертвой мошенника.

Как сообщили в МВД, на одном из сайтов она увидела объявление о продаже щенка породы ковалер-кинг-чарльз-спаниель.

Женщина связалась с продавцом, чтобы обговорить условия - тот сообщил, что проживает в другом регионе, и предложил воспользоваться услугой курьерской доставки.

Для этого он прислал покупательнице ссылку якобы для перехода на сайт транспортной компании и попросил ввести необходимые данные.

Как только она указала реквизиты банковской карты, с ее счета списались 34 тыс. рублей. На этом связь с продавцом прекратилась.