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Петрозаводчанка поверила, что щенка можно доставить транспортной компанией, и поплатилась

Новости. Криминал
10:56, 06 Мая 2021
фото: pixabay
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Жительница Петрозаводска, решившая купить щенка в онлайн-режиме, стала жертвой мошенника.

Как сообщили в МВД, на одном из сайтов она увидела объявление о продаже щенка породы ковалер-кинг-чарльз-спаниель.

Женщина связалась с продавцом, чтобы обговорить условия - тот сообщил, что проживает в другом регионе, и предложил воспользоваться услугой курьерской доставки.

Для этого он прислал покупательнице ссылку якобы для перехода на сайт транспортной компании и попросил ввести необходимые данные.

Как только она указала реквизиты банковской карты, с ее счета списались 34 тыс. рублей. На этом связь с продавцом прекратилась.

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Комментарии

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наташка
2021-05-06 11:08:17
Меньше какашек во дворах
Leopol'd
2021-05-06 12:09:07
наташка, ты никак на улицу не вышел?!
Гость
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