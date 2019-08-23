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Новости. Криминал
10:39, 23 Августа 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, © AP Photo/Erik Schelzig, архив

Петрозаводчанка приобрела ящик спиртного за чужой счет

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Вышедшая из колонии женщина украла у подруги банковскую карту, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску обратилась горожанка с заявлениями о хищениях. у женщины украли телефон и банковскую карту, а также деньги со счета.

Полицейские восстановили ход событий. Августовским днем 46-летняя петрозаводчанка встретила 35-летнюю знакомую. Та недавно освободилась из мест лишения свободы, попросила денег в долг. Ей отказали, но пригласили в гости.

Компания оказалась большой, и в разгар посиделок младшую приятельницу отправили в магазин. При этом хозяйка вечера вручила женщине свою банковскую карту и назвала пароль. 

По версии следствия, 35-летняя петрозаводчанка похитила карту, с ее помощью сначала купила ящик крепкого алкоголя, а на следующий день обналичила в одном из банкоматов города 30 тысяч рублей.

Мобильный телефон похитил другой участник компании, мужчина.

Возбуждены уголовные дела. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-23 11:27:50
Вторая ходка - это последняя ходка. Это основной постулат для наших людей. Пусть потом город солнца строят вместе с подобными себе. Нет у нас ни теории, ни практики исправления падших людишек. Всего боятся московские чинуши. Чего там Запад скажет? :)
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